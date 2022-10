Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Maurizio Crozza si trasforma in Silvio Berlusconi, fresco di accordo con Giorgia Meloni: “Abbiamo trovato l’accordo: io farò da consigliere a Putin e, in cambio, la signora Meloni mi ha regalato 20 bottiglie di vodka che mi sono state recapitate con i droni dell’Iran”.

