Domenica 23 ottobre è previsto il passaggio istituzionale tra il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, e la nuova premier, Giorgia Meloni, col tradizionale rito della campanella. Nel video, la raccolta degli ultimi “passaggi di consegne”. Sedici novembre 2011: l’Italia è sull’orlo del disastro economico e Silvio Berlusconi – seppur raggiante – è costretto a lasciare il governo in favore di Mario Monti. Dieci anni dopo, è Giuseppe Conte che deve cedere il passo a Mario Draghi dopo che Matteo Renzi ha deciso di ritirare l’appoggio all’esecutivo. In mezzo, è sempre Renzi protagonista, in uno dei passaggi della campanella più famosi della storia repubblicana: quando l’allora segretario del Pd costringe alle dimissioni Enrico Letta. È il 22 febbraio del 2014.