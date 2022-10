Come dimenticare quella volta in cui Mike Tyson si addormentò in diretta tv durante un collegamento con Piers Morgan e Susanna Reid a Good Morning Britain. Le immagini dell’ex pugile visibilmente in difficoltà, che cercava in tutti i modi di restare sveglio e interagire con i conduttori biascicando parole incomprensibili fecero il giro del mondo. Il culmine fu quando alla fine crollò addormentato, piegato su se stesso. Ora, a distanza di anni, è stato lo stesso Tyson a tornare a parlare di quell’episodio, chiarendo quanto accaduto. “Mi ero fatto male, mi stavo allenando ed è successo qualcosa. Mia moglie mi ha dato degli antidolorifici e dopo averli presi non ero in grado di articolare un parola, è stato un pasticcio ma era colpa mia”, ha spiegato ai microfoni di Talk Tv a Piers Morgan, lo stesso conduttore di allora.

“After I received these painkillers, I was incapable of articulating anything.” Mike Tyson explains why he fell asleep during his last interview with Piers Morgan, reassuring him: “It was my fault, everybody!”@miketyson | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/SIfolB126p — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 18, 2022