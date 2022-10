“Abbiamo detto al presidente della Repubblica che ci prepareremo a fare un’opposizione seria e rigorosa a partire dal tema dei diritti civili. Sui diritti civili non solo non bisogna fare passi indietro ma casomai bisogna conquistare nuovi passi in avanti”. Lo ha affermato il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Della Vedova ha poi sottolineato che faranno anche “opposizione a qualsiasi tentativo di spostare l’asse dell’Italia rispetto all’Unione europea, venendo meno a quel protagonismo conquistato da Draghi insieme agli altri paesi europei”.

Anche il presidente di +Europa, Riccardo Magi ha poi preso la parola esprimendo perplessità sulla legge elettorale: “La riteniamo nettamente incostituzionale, anche guardando alle recenti pronunce della Consulta. Crediamo che questa debba essere una priorità di questa legislatura, da affrontare in modo che si arrivi a un risultato e quindi non nelle ultime settimane della legislatura”.