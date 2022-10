Dura contestazione per Alexandria Ocasio Cortez. La politica statunitense è stata attaccata durante una conferenza da due persone del pubblico, sostenitori della candidata indipendente per il Senato, Diane Sare, seguace di La Rouche, ex politico ed economista statunitense conosciuto per le sue teorie non convenzionali e spesso vicino a teorie complottiste.

I due giovani hanno contestato la dem per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina e il video della contestazione è diventato virale. “Ti sei candidata come outsider – hanno urlato dalla platea – eppure hai votato per iniziare questa guerra in Ucraina, la terza guerra nucleare con Russia e Cina”. Secondo i contestatori AOC sta “giocando con le vite dei cittadini americani”. “Sei una codarda – le hanno urlato ancora – Ti ritieni una socialista progressista? Dov’eri nelle manifestazioni contro la mobilitazione bellica?”. Paragonandola a un’altra rappresentante dei democratici, Tulsi Gabbard, che ha lasciato il partito per la politica guerrafondaia, i due hanno proseguito: “Lei ha mostrato coraggio quando tu hai dimostrato codardia. Ho creduto in te e sei diventata proprio la cosa contro cui cercavi di combattere. Tu sei l’establishment, il motivo per cui tutti finiranno in una guerra nucleare a meno che tu non scelga di alzarti in piedi e denunciare il tuo partito”.

Alexandria Ocasio-Cortez ha poi commentato la contestazione via social, sottolineando che i contestatori erano “Trumpisti di destra” e “membri del culto LaRouche” e non “progressisti” come dicevano di essere. “L’ultima volta si sono presentati in un municipio urlando di mangiare bambini o qualcosa del genere. È una cosa che fanno per diventare virali e attirare le persone”, ha attaccato Cortez via social, sottolineando che questa volta stavano “pappagallando pro-Putin“. “Non è contro la guerra sostenere il progetto imperialista della Russia di invadere i paesi vicini – ha continuato la politica via social – L’Ucraina, come altre nazioni, ha diritto all’autodeterminazione. L’unica persona che minaccia armi nucleari è Putin, nessun altro”. Dicendosi felice di approfondire la questione ucraina in altri post, Ocasio-Cortez ha quindi concluso citando la stessa Gabbard: “Lei ha votato più aumenti del budget alla difesa di quanti ne abbia mai votati io”.