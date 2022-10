“Aggredite, violenza verbale senza motivo”. L’atleta Zaynab Dosso, bronzo nella staffetta 4×100 agli ultimi Europei, descrive così quello che le è capitato, mentre stava festeggiando la sua nuova casa a Roma nord con la sorella e le amiche. “Put… straniera, torna nel tuo paese”, sono le parole che la velocista italiana si è sentita gridare contro da una donna che le aveva chiesto dei soldi mentre era seduta con la sorella e delle amiche in un bar. Dosso racconta l’aggressione razzista in un’intervista a la Stampa, dove spiega: “Io mi aspetto delle risposte dalla politica. Non posso venire insultata e maltrattata nel mio nuovo quartiere tra gli sberleffi di chi guarda. Così fa schifo”.

La campionessa italiana, figlia di due persone nate in Costa d’Avorio, sottolinea come nessuna delle persone sedute ai tavoli vicini sia intervenuta, nemmeno per offrirle sostegno dopo gli insulti: “Era un locale affollato, tutti hanno sentito e nessuno ha reagito”, tanto che insieme alla compagna di allenamento Luminosa Bogliolo ha dovuto rassicurare l’amica Johanelis Herrera. Dosso ammette di “sentirsi violata” e si augura “che chi ha vinto le elezioni” dia “un segnale forte contro il razzismo”. Non è la prima volta che è vittima di aggressioni razziste: durante il trasloco le hanno tirato un sasso. Anche per questo spiega che “bisogna trovare antidoti a certe reazioni indegne, fermare questi attacchi”.

L’episodio di razzismo denunciato da Dosso arriva a pochi giorni dallo sfogo di Paola Egonu, la campionessa di pallavolo che in seguito alla partita vinta contro gli Stati Uniti e il bronzo ai mondiali ha ammesso: “Mi hanno chiesto perché fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca”. A sottolineare come Egonu sia un orgoglio per l’Italia è stato il presidente del consiglio Mario Draghi, che ha reso pubblica una telefonata con la pallavolista: “Avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale”.