Si è concluso tra le polemiche il Clasico di Spagna. Dopo la netta sconfitta per 3 a 1 contro il Real Madrid, ora primo in classifica in solitaria nella Liga, il presidente del Barcellona Joan Laporta è sceso nella pancia del Santiago Bernabeu ed è entrato nello spogliatoio dell’arbitro, per protestare con il direttore di gara.

Secondo quanto riportato, il presidente blaugrana ha chiesto con insistenza spiegazioni su alcune situazioni della partita. In particolare, Laporta voleva dal direttore di gara alcune delucidazioni riguardo i criteri applicati in sede di revisione del Var. L’arbitro Sanchez Martinez ha risposto che, a suo avviso, non c’era niente da discutere sulle azioni menzionate dal presidente. Dopodiché gli ufficiali di gara lo hanno invitato con decisione a lasciare il loro spogliatoio: la scena è stata descritta dallo stesso Sanchez Martinez nel referto della partita.