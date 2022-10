Effetto domino provocato da un’auto dei vigili urbani che, secondo le prime ricostruzioni, ha urtato una bicicletta che a sua volta è caduta su alcuni fedeli in processione, causando 9 feriti. È successo a Firenze, in piazza del Duomo, dove la comunità peruviana era riunita per celebrare “Il signore dei miracoli”, una festa tradizionale che risale al terremoto di Lima del 1655. In seguito all’incidente sono state portate al pronto soccorso una donna di 70 anni, in codice rosso, e due bambine, in codice giallo. La macchina delle forze dell’ordine stava scortando la processione: sono ancora da ricostruire i motivi per cui l’automobile ha urtato la bicicletta, nel frattempo la vettura è stata sequestrata per accertamenti tecnici.

La festa della comunità peruviana si svolge tutti gli anni all’interno del centro storico, soprattutto nelle zone pedonali. I fedeli partono da borgo Pinti e arrivano fino al Duomo per ricevere la benedizione. Il comandante della polizia municipale di Firenze, Giacomo Tinella, ha esplicitato il suo rammarico per quanto accaduto: “Sono personalmente toccato e profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto ed esprimo la vicinanza mia e di tutto il corpo della polizia municipale alle persone coinvolte, ai feriti e all’agente che è rimasta lievemente contusa”. Solidarietà anche dal cardinale di Firenze, Giuseppe Betori, che assicura “la preghiera per tutti i feriti coinvolti nell’incidente e per le loro famiglie”.