Sono 13.439 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore con 93 decessi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero dello Salute. La conta dei casi da inizio pandemia arriva a 23.114.013 e quella delle vittime sale a 178.081.

Sono stati processati 84.220 i tamponi, fra antigenici e molecolari, e il tasso di positività registrato è pari al 16%, in calo dell’1,2% rispetto ai ieri. Salgono i ricoveri ordinari: 213 pazienti in più. Stabili invece le intensive, con soli 2 pazienti ricoverati in più.