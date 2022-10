L’Italia del volley conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali femminili battendo per tre set a zero gli Stati Uniti nella finale per il terzo e quarto posto. Il punteggio a favore delle ragazze di Davide Mazzanti è stato di 25-20, 25-15, 27-25, con cinque set point annullati alle rivali sia nel secondo che nel terzo parziale. Dopo aver vinto tutte le gare della prima fase (battendo Camerun, Porto Rico, Belgio, Kenya e Paesi Bassi) la nostra nazionale aveva superato Giappone, Argentina e Cina nella seconda, perdendo invece col Brasile, per poi passare anche i quarti di finale sempre contro le cinesi con il punteggio di 3-1. La sconfitta è arrivata in semifinale, per un set a tre, di nuovo dal Brasile, che stasera se la vedrà in finale contro la Serbia.

Il bronzo iridato rappresenta la terza medaglia assoluta ottenuta dalla nazionale femminile azzurra in un Mondiale, dopo l’oro del 2002 (Berlino) e l’argento del 2018 (Yokohama). La medaglia di oggi si aggiunge alla vittoria della Volleyball Nations League ottenuta a luglio, confermando l’ottimo cammino intrapreso dalle ragazze di Mazzanti nelle ultime stagioni. “Questa medaglia ha un sapore strano, è importantissima per noi, c’è il rammarico forse di non aver espresso del tutto quello che eravamo e abbiamo dentro di noi questa sensazione che non ci fa godere appieno di quello che abbiamo fatto. Ma è una medaglia importante per noi perché è stato un anno fantastico sotto tutti i punti di vista”, ha detto il ct alle telecamere.