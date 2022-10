In Norvegia è scattato l’allarme dopo che un drone è stato avvistato mentre sorvolava il più grande impianto di trattamento del gas d’Europa a Kårstø. E le autorità locali hanno anche arrestato un cittadino russo di 50 anni che tentava di passare la frontiera con due droni e diversi dispositivi di archiviazione elettronica nel suo bagaglio al valico di frontiera di Storskog, l’unico punto di passaggio tra la Norvegia, Paese membro della Nato, e la Russia. L’uomo è accusato di aver violato le sanzioni entrate in vigore dopo che Mosca è entrata in guerra contro l’Ucraina, ha spiegato il procuratore Anja Mikkelsen Indbjor all’emittente norvegese Nrk.

Secondo la legge dello Stato europeo, è vietato agli aeromobili operati da compagnie o cittadini russi “atterrare, decollare o sorvolare il territorio norvegese”. L’avvocato difensore dell’uomo, Jens Bernhard Herstad, ha detto al quotidiano norvegese Dagbladet che il suo cliente ha ammesso di aver pilotato i droni, ma ha rifiutato di dire cosa stesse facendo in Norvegia.