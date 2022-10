Giorgia Meloni attende tutto il giorno prima di lasciare Montecitorio, ad aspettarla ci sono le telecamere ed era inevitabile la richiesta di una presa di posizione dopo la diffusione della foto con l’appunto vergato a mano da Silvio Berlusconi che la definisce “Supponente, prepotente, arrogante e offensiva“, una che “non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”. Parole che sono rimaste senza smentita tutto il giorno e che hanno finito per aumentare la tensione interna al centrodestra. Una tensione che sta tutta nella risposta che la leader di Fratelli d’Italia ha dato entrando in macchina: “Biglietto Berlusconi su di me? Non ho niente da dire, mancava un punto di quelli elencati. Che non sono ricattabile”.