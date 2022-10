“Oggi alcuni senatori dell’opposizione hanno fatto un autogol incredibile.” Commenta così, Enrico Letta, segretario del Partito democratico, arrivando alla manifestazione indetta a Castro Pretorio per chiedere la pace in Ucraina, la votazione a presidente del Senato di Ignazio La Russa. “E’ un regalo che alcuni senatori hanno fatto, sbagliando, alla maggioranza che era divisa – continua Letta – quindi oggi è stata sicuramente una grande occasione persa.” Il segretario del Partito democratico continua poi parlando del conflitto russo-ucraino, sottolineando la loro volontà di essere nelle piazze per chiedere a gran voce il cessate il fuoco.