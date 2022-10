Il momento del voto di Silvio Berlusconi in Senato. Il leader di Forza Italia entra nella cabina passante e, dopo aver votato esce dal lato sbagliato con la scheda in mano. Un commesso gli indica la giusta direzione, poi fatica a trovare l’urna, finché non arriva Daniela Santanché a sostenerlo e lo aiuta a tornare ai banchi.