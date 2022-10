Solo intorno alle 16 Licia Ronzulli lascia il Senato. Forza Italia non ha votato Ignazio La Russa presidente del Senato. Il motivo è il contrasto intorno al ruolo di governo che Berlusconi rivendica per la senatrice azzurra e sul quale Meloni ha più che una perplessità. Ma la Ronzulli offre ai cronisti che la intercettano fuori da Palazzo Madama la sua verità alternativa. Dopo non aver aver risposto sul perché Forza Italia non ha votato per Ignazio La Russa, afferma: “Ma chi l’ha mai avuta l’idea di fare il ministro? Avete fatto tutto voi. E’ giusto – aggiunge – che Berlusconi dica che noi non accettiamo veti ma non c’è mai stata una richiesta di un ministero da parte mia”. E conclude: “Meloni deve cambiare registro? No, deve andare avanti così” e nega spaccature (evidenti) dentro Forza Italia.