Una società statunitense ha fornito tecnologia all’azienda russa che produce il sistema di difesa S-400, uno dei più sofisticati in possesso della Federazione. È quanto riferisce Reuters che spiega come l’americana Extreme Networks abbia venduto alla compagnia statale MMZ Avangard di Mosca computer e altre apparecchiature informatiche. Tutto questo in violazione dell’embargo: dall’annessione russa della Crimea nel 2014, infatti, le società di Washington non possono fare affari con MMZ. Extreme Networks specifica di non essere coinvolta nella vendita e precisa che è probabile sia avvenuto tutto a sua insaputa, tramite terzi.

L’azienda americana rilancia e rivela, senza fornire prove, che in Russia un intermediario avrebbe fornito i suoi prodotti a “personaggi discutibili”, rendendo noto di avere già segnalato il fatto alle autorità statunitensi. Il mese scorso Kiev ha accusato proprio MMZ Avangard di aver prodotto i missili che hanno colpito molti obiettivi civili dall’inizio della guerra. In particolare, secondo l’Ucraina, la società statale di Mosca ha costruito i missili che hanno ucciso 30 civili nell’attacco a un convoglio alle porte di Zaporizhzhia lo scorso settembre.