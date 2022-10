“Il nome di Calderoli è autorevole per ricoprire l’incarico di presidente del Senato, soprattutto in un momento difficile per il Paese. Mentre su Salvini come ministro degli Interni parlano i numeri. Lui è stata una persona che ha bloccato gli sbarchi”. Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, uscendo da Montecitorio dopo il Consiglio federale del Carroccio. “Salvini e Calderoli sono i punti di partenza, poi vediamo come vanno le trattative. Non c’è ancora un accordo, penso che arriverà entro qualche ora o qualche giorno – ha continuato -. Non tramonta il nome de La Russa, ma il nostro suggerimento per la presidenza del Senato è Calderoli”.