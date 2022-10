Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso una “risposta dura” agli attacchi contro la Russia. In un discorso trasmesso dalla televisione di Stato russa, Putin ha rivendicato i raid condotti oggi contro diverse città dell’Ucraina, compresa la capitale Kiev, come una rappresaglia per quella che ha definito una “azione terroristica” contro il territorio russo, ovvero il ponte Kerch in Crimea. “Se i tentativi di compiere attacchi terroristici sul nostro territorio continuano, le risposte saranno dure e proporzionali, della stessa portata delle minacce alla Russia” ha aggiunto Putin, sottolineando che quindi, “in caso di ulteriori tentativi di compiere atti terroristici sul nostro territorio, la risposta della Russia sarà dura”.