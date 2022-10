La Juventus oggi guarda quella lavagna e ha paura del Milan. Dopo la sconfitta rimediata dai bianconeri, battuti dalla squadra di Pioli 2 a 0 a San Siro, è tornata d’attualità quella frase pronunciata da Leonardo Bonucci a maggio 2021. In panchina c’era Andrea Pirlo, la Juventus aveva appena perso ufficialmente il titolo di campione d’Italia, dopo 9 anni di dominio, interrotto dalla vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Nell’intervallo della gara contro il Milan, Bonucci nello spogliatoio disse: “Guardiamo questa c***o di lavagna, abbiamo paura del Milan? Non può essere”.

Quelle parole sono note perché furono immortalate dalle telecamere della serie Amazon All or Nothing Juventus. Il Milan vinse la partita per 3 a 0, ma la frase di Bonucci è appunto attuale ancora oggi: da allora, infatti, la Juventus non ha mai più battuto i rossoneri. Nella scorsa stagione sono arrivati due pareggi, quest’anno un’altra sconfitta. Bonucci, che al Milan per un anno ci ha anche giocato lasciando brutti ricordi, è stato preso di mira dai tifosi rossoneri che sui social hanno postato il video con la frase incriminata, che sembra ormai essere diventata una maledizione.