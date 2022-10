Una forte pioggia ha colpito nel pomeriggio la zona di Matelica in provincia di Macerata: le copiose e improvvise precipitazioni hanno causato molti disagi su molte strade, alcune delle quali trasformate in un fiume d’acqua e fango, oltre ad allagamenti in diversi garage della città.

Sono diverse le richieste di intervento ricevute dai Vigili del fuoco. Al lavoro anche personale del Comune e volontari di protezione civile.