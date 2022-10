Treni fermi per ore nel nord della Germania a causa di un problema al sistema di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie che “serve alla comunicazione fra i posti di comando che dirigono i treni e i treni stessi”. Le ferrovie tedesche hanno annunciato che si è trattato di “sabotaggio“, come riferisce la Dpa. Lo stesso termine è stato utilizzato dal ministro dei Trasporti Volker Wissing (FDP), secondo cui “i cavi sono stati tagliati in due differenti punti” e si tratta di “un’azione mirata e deliberata”. Ad essere colpiti sono stati i Laender di Brema, Amburgo, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein, come ha scritto la Deutsche Bahn su Twitter.

La sospensione è durata circa tre ore. Hanno subito ritardi sia la circolazione ferroviaria su tratta breve che i treni a lunga percorrenza.