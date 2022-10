In questa ultima puntata della quarta stagione di Ecofuturo Tv si parla di mare e risparmio energetico. Fabio Roggiolani ci spiega l’importanza delle autostrade del mare e degli ecodragaggi nell’ottica della prevenzione e del corretto mantenimento di fiumi e bacini per evitare alluvioni ed esondazioni. Dai trasporti marittimi passiamo a quelli via terra e al ruolo fondamentale che l’idrogeno e il biometano possono giocare nella decarbonizzazione della nostra società nell’intervista ad Andrea Ricci vicepresidente di Snam4mobility. Michele Dotti ci introduce al tema del risparmio energetico nelle nostre abitazioni con una pillola nel suo consueto stile ironico e leggero e a seguire sul tema dell’ efficienza energetica e riduzione degli sprechi abbiamo intervistato Fabrizio Minisini di ELESS, che spiega la tecnologia alla base della centralina smart Calor, in grado di produrre importanti risparmi nel riscaldamento. Un altro modo per ridurre i consumi è quello di isolare le nostre case, riducendo la dispersione termica. Non con i classici cappotti, ma con la tecnica degli insufflaggi, nelle intercapedini o nei sottotetti: il cosiddetto “cappotto invisibile”, di cui ci parla Luciano Sonda di ISOLARE. Il Superbonus, come sappiamo, ha dato uno slancio decisivo alla diffusione delle rinnovabili e anche all’efficientamento di tante abitazioni. Ce ne parla in questo servizio Riccardo Bani di TEON. Ma non c’è solo l’energia, anche per quanto riguarda l’acqua possiamo fare scelte responsabili che possono offrirci grandi riduzioni degli sprechi. Ce ne parla in questa pillola l’amico Jacopo Fo