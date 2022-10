“Serve una Europa credibile anche per la politica energetica, ci siamo sempre attuti per avere un tetto al prezzo del gas, non possiamo regalare alla Federazione russa una divisione che metta in difficoltà famiglie e imprese”. Così l’ex presidente del Parlamento europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani nel suo ultimo intervento in aula a Strasburgo. “Mi sono sempre battuto per un Europa politicamente forte e confermo e voglio confermare l’impegno per un’Europa con un parlamento più forte anche attraverso il potere legislativo”, ha continuato Tajani. “Ringrazio tutti voi, a cominciare da lei presidente, tutti i miei colleghi, ho sempre cercato di essere obiettivo e mi scuso se ho commesso degli errori”, ha concluso, sottolineando che continuerà a combattere per l’Europa anche all’interno del Parlamento italiano. Dopo il discorso i (pochi) deputati presenti si sono alzati in piedi applaudendolo.