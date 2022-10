Nel video diffuso dai canali social della Camera si vedono gliper sistemare le nuove postazioni. Come riporta Repubblica, dentro l’Aula sarà smontata l’ultima fila di 82 poltrone e saranno “spenti” altrettanti posti della penultima fila. La stessa cosa accadrà per alcuni posti in prima fila e al centro dell’emiciclo.

Già alcuni giorni fa era stata presentata, sempre tramite un video, un’altra novità: due nuovi tabelloni sinottici con tecnologia digitale, sui quali sarà possibile visualizzare la posizione dell’emiciclo e le immagini dell’oratore mentre svolge il proprio intervento. “Nelle fasi di votazione saranno inoltre visibili l’oggetto della votazione, il numero di emendamenti, gli ordini del giorno, la votazione di risoluzioni nonché l’emiciclo con l’evidenziazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti”, si legge nella spiegazione di Montecitorio.