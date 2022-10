Non accennano a placarsi le proteste e le manifestazioni negli atenei e nelle scuole in Iran a seguito alla morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta tre giorni dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab, il velo islamico. Sta facendo il giro dei social un nuovo video dove giovani studentesse “provocano” un miliziano della temuta forza paramilitare iraniana Basij che si stava esibendo in un comizio di strada. Le giovani donne agitano in aria il velo e gli gridano: “Vattene via, Basiji”. Il video – secondo la Bbc -, potrebbe essere stato girato ieri a Shiraz. Le milizie Basij hanno aiutato la sicurezza a reprimere le proteste scatenate dalla morte di Amini. In altri filmati diffusi sui social media si vede un uomo che grida “morte al dittatore” mentre un altro gruppo di ragazze cammina in mezzo al traffico nella città nord-occidentale di Sanandaj e una donna anziana che applaude mentre le studentesse senza velo cantano “libertà, libertà, libertà”.