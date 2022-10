Due leggende sedute fianco a fianco sul divano in paradiso, per godersi insieme la sfida tra le due squadre del cuore. L’Aiax ha voluto immaginare così Johan Cruijff e Diego Armando Maradona, in attesa della partita di Champions League di stasera contro il Napoli. Il club olandese ha pubblicato sui suoi social un poetico post con un disegno che ritrae, di spalle, Cruijff e Maradona, con le loro rispettive maglie delle due squadre, seduti su un divano tra le nuvole e davanti al televisore in attesa che cominci la partita. “A legendary matchday”, la scritta che accompagna il disegno.

