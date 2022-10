Alcune decine di persone si sono riunite a Roma davanti alla sede dellaper un sit-it di protesta organizzato dall’Unione sindacale di base () contro ile gli aumenti dei prezzi di, bruciando simbolicamente le: “Siamo in tutta Italia davanti alle maggiori aziende dell’energia e alle sedi dei loro maggiori azionisti che in questa crisi si sono arricchite come mai prima”, hanno attaccato i sindacalisti. “Ilè intervenuto in maniera insufficiente, ma anche la tassa minima del 25% sugli(un provvedimento che, in realtà, per come era stato scritto, non colpiva i profitti bensì il maggior valore aggiunto , ndr) non è stata pagata. Anzi, le aziende hanno fatto ricorso. In pratica, nel caso di Eni, vuol dire che l’azionista di maggioranza Cdp ha fatto ricorso contro lo Stato per non pagare”, hanno attaccato dall’Usb, scandendo slogan come “ladri di Stato, restituite quello che avete rubato”.