Manifestazione dell’Unione sindacale di base a Napoli contro il caro bollette. I manifestanti si sono riuniti davanti alla sede napoletana di Cassa Depositi e Prestiti in via Verdi, nei pressi di piazza Municipio, e alcuni dei presenti hanno bruciato simbolicamente le copie delle bollette di gas e luce. La manifestazione è stata convocata nell’ambito della protesta indetta da Usb contro l’aumento dei prezzi di luce e gas; contestualmente a Roma il sindacato presenta oggi una denuncia “contro tutte le condotte poste in essere dalle società che commerciano gas, energia elettrica e prodotti petroliferi ai danni della collettività, speculando sulle differenze tra quanto hanno pagato le materie prime e il prezzo al quale ce le stanno rivendendo”.