In un circuito favorevole alla Yamaha, 5 Ducati occupano i primi sei posti della griglia di partenza. Lì in mezzo, in quarta posizione, scatta Fabio Quartararo: in Thailandia il campione del mondo e leader del campionato deve difendersi dal nuovo attacco di Pecco Bagnaia, che parte 18 punti dietro in classifica e una posizione avanti nella griglia. Sul Circuito internazionale di Buriram in qualifica però il più veloce di tutti è stato Marco Bezzecchi, con la Ducati del team Mooney VR46 Racing.

Orari e tv – Domenica 2 ottobre

Le gare in Thailanda sono visibili in diretta su Sky, canali Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, e in streaming su SkyGo e su Now. Per vedere il gran premio in chiaro su Tv8 invece bisogna aspettare la differita. Ecco il palinsesto e tutti gli orari:

Ore 7: gara Moto3 (differita TV8, ore 11.15)

Ore 8.20: gara Moto2 (differita TV8, ore 12.30)

Ore 10: gara MotoGP (differita TV8, ore 14.15)