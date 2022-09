Nuove regole per l’area B e C di Milano, le due zone a traffico limitato del capoluogo lombardo: saranno in vigore da sabato 1 ottobre. L’obiettivo dei nuovi divieti di accesso è ridurre l’inquinamento causato della auto in tutta la città. Le regole si applicano dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30. Durante le ore notturne e in tutto il weekend, quindi, le macchine potranno continuare a circolare liberamente. Per questo motivo, il divieto inizierà a diventare effettivo il 3 ottobre.

AREA B – Le nuove regole interesseranno 47.283 veicoli, il 13% di quelli che entrano tutti i giorni in Area B. In questa zona a traffico limitato, controllata da 188 telecamere, non sarà più possibile accedere ai proprietari dei seguenti tipi di macchine:

Euro 2 a benzina

Euro 4 diesel senza filtro antiparticolato

Euro 3 e 4 diesel con Fap di serie

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con Fap after-market installato entro fine 2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 4 diesel, compresi i bi-fuel

Euro 5 diesel

Un capitolo a parte è dedicato ai veicoli diesel euro Euro 4 e 5 e i veicoli alimentati a benzina Euro 2. I proprietari di queste auto potranno continuare a guidare in Area B sottoscrivendo il progetto Move-In/Area B, cui ad oggi hanno aderito 19.740 veicoli (ma i dispositivi in questi giorni sono introvabili). Le macchine di queste classi, per entrare nella zona a traffico limitato, dovranno installare una scatola nera che calcolerà quante volte l’auto accede all’Area B. Si potrà entrare per cinquanta giorni, anche consecutivi, nel periodo compreso tra il primo accesso e il 30 settembre 2023.

AREA C – Nuovi divieti sono previsti anche per questa zona a traffico limitato, dove tutti le auto – escluse quelle elettriche e ibride – devono già pagare un ticket giornaliero per poter entrare. Dal 1 ottobre, l’accesso non sarà più consentito a:

Euro 2 benzina

Euro 3 e 4 diesel con Fap di serie

Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con Fap after-market installato entro il dicembre 2018 e con classe di adeguamento per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4 e gli Euro 5 diesel

Anche per l’area C il divieto di accesso e circolazione è previsto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, giorni festivi esclusi.