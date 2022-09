Precipitazioni, nuvole e temperatura sono i tra i parametri che hanno definito quale sia la migliore città in cui vivere per quanto riguarda il clima. Sul podio due città liguri: al primo posto Imperia, al secondo Savona. Medaglia di bronzo per Massa. Gli altri arbitri di questa sfida sono umidità, vento, pressione, che si affiancano ad altri indicatori come l’indice di calore ed escursione termica. Questo è quanto emerge dalla classifica stilata da ilmeteo.it e il Corriere della Sera.

A garantire il primo posto a Imperia sono i pochi giorni classificati come freddi e quelli con piogge intense: questo mix rende la città particolarmente vivibile in tutte le stagioni. L’assenza di giorni con meno di tre gradi e la mancanza di vento sono invece i due parametri chiave che hanno fatto salire sul secondo scalino del podio Savona, mentre Massa può contare su un clima mite con poca umidità e temperature tiepide. Aosta, la città che si è classificata prima per qualità della vita soprattutto grazie al suo servizio di scuole pubbliche, occupa invece il trentacinquesimo posto nell’indice della vivibilità climatica.