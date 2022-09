“Aumentano le difficoltà per le famiglie e le aziende, si preannunciano rincari anche del 60% e oltre. La Germania mette sul piatto 200 miliardi di investimenti”. Così, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che ha convocato la stampa per una dichiarazione ai cronisti. “Lo abbiamo sempre detto: ora più che mai la missione del governo deve essere quella di ottenere un piano europeo e una strategia comune di interventi di salvaguardia, come il Recovery durante la pandemia”. Conte attacca Salvini e Meloni: “Il nuovo esecutivo non si è ancora insediato e mi sembrano concentrati a litigare sulle caselle di governo. In realtà farebbero bene a concentrarsi per elaborare un piano di misure importanti. Noi presenteremo al più presto un piano di misure per salvare aziende e famiglie”.