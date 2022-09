Al fotofinish il seggio è scattato non solo per Umberto Bossi. Il Viminale, a quattro giorni dalle elezioni, ha comunicato riconteggi nei risultati e riscritto la composizione delle Camere. Secondo il leghista Roberto Calderoli, “hanno preso un granchio clamoroso”. Errore o meno, resta il fatto che per alcuni dei candidati si è riaperta la strada per il Parlamento, mentre per altri si è chiusa all’improvviso. Fonti del Viminale si sono affrettate a specificare che “le variazioni sono a saldo zero per quanto riguarda i partiti”. Ad esempio, la Lega che rispetto a ieri ha “guadagnato” due deputati in Lombardia (Umberto Bossi e Giulio Centemero), ne ha persi altrettanti tra Emilia Romagna e Sicilia. E dal ministero specificano che i risultati sul sito Eligendo sono da considerarsi “ufficiosi” in attesa del “timbro ufficiale” dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Cassazione. Secondo la ricostruzione del leghista Calderoli, non sono stati distribuiti i seggi della lista +Europa che non ha superato la soglia del 3% per l’elezione dei rappresentanti, ma quella dell’1% che comporta la redistribuzione dei voti. E alla fine i problemi riguarderebbe “13 circoscrizioni su 28“.

Lombardia e Calabria: non solo Bossi – Tra chi è rientrato, oltre al fondatore del Carroccio, c’è il tesoriere del partito Giulio Centemero che è stato eletto alla Camera nel collegio plurinominale di Bergamo (Circoscrizione Lombardia 3 – P01). Cambia il quadro anche degli eletti calabresi. In Calabria infatti, il Partito democratico perde un seggio a vantaggio del Movimento 5 stelle. In Parlamento entra così il pentastellato Riccardo Tucci, deputato uscente, a scapito della dem Enza Bruno Bossio che lascia la Camera dove era entrata nel 2013. Il Pd ha invece guadagnato un seggio nella circoscrizione Lazio 1 plurinominale 01: qui scattano due posti invece che uno e subentra il terzo (seconda dietro Zingaretti è risultata Marianna Madia, plurieletta) ovvero il segretario cittadino del Pd Andrea Casu.

Molise: salta la vittoria della dem Cerroni – Riconteggio anche in Molise e in favore di Elisabetta Lancellotta, candidata capolista alla Camera con Fratelli d’Italia, la quarta deputata eletta per il Collegio del Molise. L’algoritmo del Viminale sul calcolo dei resti, che in un primo momento aveva assegnato la vittoria a Caterina Cerroni del Pd, presidente nazionale dei giovani Dem, ha corretto il tiro e alle 17 e 30 di oggi ha modificato il dato: il quarto seggio è scattato accanto al simbolo di FdI. “Non ci credo ancora, l’ho appena saputo e non so che pensare, ma è chiaro che se è così sono felicissima” il commento a LaPresse della 43enne consigliera comunale di Isernia, ora eletta a Montecitorio.

Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania e Sicilia – Marco Simiani è stato eletto alla Camera per il Pd nel collegio plurinominale di Arezzo-Siena-Grosseto-Livorno. Il candidato secondo il primo calcolo dei quozienti era stato dato per escluso. “In poche ore – ha scritto Simiani – la mia amarezza si è trasformata in sorpresa. Poi in gioia”. Cambia la situazione anche in Umbria. Emma Pavanelli del M5s e Catia Polidori di Fi entrerebbero al posto rispettivamente di Pierluigi Spinelli (Pd) e Chiara La Porta (FdI).

Novità anche nella circoscrizione Campania 1: scompare dall’elenco il nome di Guido Milanese (Fi), entra quello di Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). In caso di conferma definitiva gli eletti in regione del centrodestra scenderebbero a 22 a 21, quelli del centrosinistra passerebbero da 7 a 8.

Cambia la pattuglia degli eletti nella circoscrizione Abruzzo: il Viminale ha attribuito l’ultimo seggio al proporzionale della Camera al candidato di Azione Giulio Sottanelli. Lunedì sera lo stesso sito aveva assegnato il seggio a Stefania Di Padova, assessore del Comune di Teramo e candidata del Pd, al secondo posto al proporzionale della Camera. Il cambio è effetto di una nuova ripartizione di seggi scattata nel complesso meccanismo dei resti previsto nell’attuale legge elettorale Rosatellum. In Piemonte esce l’astigiano Paolo Romano, candidato nella circoscrizione Piemonte 2 per Alleanza Verdi-Sinistra Italiana ed ex M5s. Entra invece il pentastellato Antonino Iaria, assessore all’Urbanistica al Comune di Torino con la giunta Appendino. Anche in Sicilia cambia sul sito del Viminale la composizione degli eletti alla Camera. Nel collegio Sicilia 1 P02 non sarebbe stata eletta Annalisa Tardino della Lega.

Le proteste – Protesta il Carroccio, ma anche +Europa che, da subito dopo i risultati, ha chiesto un riconteggio. “Le notizie di queste ultime ore, con il balletto di eletti annunciati e poi corretti dal Viminale, conferma le nostre riserve e le nostre perplessità su quanto sta avvenendo attorno al conteggio dei voti”, ha dichiarato Giordano Masini, coordinatore della segreteria di +Europa. “Sembra che tutto ruoti attorno ai dati del Viminale diffusi sul sito Eligendo, ma si tratta – è doveroso ricordarlo – di dati provvisori e ufficiosi. Sicuramente non spetta al Viminale indicare e proclamare gli eletti, che non possono che risultare al termine del conteggio ufficiale che avviene nelle Corti d’Appello. E a maggior ragione, dopo le correzioni di queste ore, i dati del Viminale non devono essere usati dalle commissioni elettorali presso le Corti d’Appello come strumento semplificatorio per rilevare incongruenze, dal momento che contengono già essi stessi evidenti incongruenze”.