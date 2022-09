I malumori della fronda nordista per lo scarso risultato della Lega di Matteo Salvini iniziano a venire a galla in modo prepotente. E l’umiliazione elettorale di Umberto Bossi – il cui seggio da capolista a Varese non è scattato a causa della débâcle – rischia di fare da casus belli per l’innesco della resa dei conti all’interno del partito. A farsene portavoce è l’ex ministro ed ex segretario Roberto Maroni in un contributo pubblicato sul Foglio: “Il congresso straordinario della Lega ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi. Stay tuned”. Il profilo più immediato è quello del governatore veneto Luca Zaia, che ieri ha parlato di un “risultato deludente” e della necessità di “un’analisi seria sulle cause”. Ma un cavallo alternativo potrebbe essere il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha più esperienza romana. Il caos rischia peraltro anche di far deflagrare la “pax” siglata nel 2014, quando Bossi e Salvini firmarono una scrittura privata che – tra l’altro – impegnava Salvini a non querelare i membri della famiglia Bossi per l’appropriazione indebita di centinaia di migliaia di euro di fondi del partito usati per spese personali.

Intanto le voci critiche nei confronti di Salvini, anche da parte degli eletti, iniziano a moltiplicarsi. “La dignità imporrebbe dimissioni immediate. L’unica via da percorrere per uscire da questo disastro e ricostruire il nostro movimento e la credibilità è andare subito a congresso: serve subito il congresso della gloriosa Lega Lombarda”, ha dichiarato ieri il deputato Paolo Grimoldi. “Le avvisaglie c’erano tutte: destrutturazione del partito sui territori, abbandono frettoloso dei temi sui quali la Lega è nata e cresciuta per andare in cerca di un facile consenso a latitudini in cui l’alta volatilità del voto è da sempre cosa nota”, ha scritto invece in un duro post su Facebook il deputato varesino Matteo Bianchi, vicinissimo a Giancarlo Giorgetti. “Non si può pensare di ricondurre le responsabilità del disastro a Draghi e un partito non può reggersi sulla fede, sui commissariamenti e sulla criminalizzazione del dissenso. Noi siamo nati per far crescere i nostri territori: per questo invito i militanti a chiedere la convocazione immediata dei congressi tramite i propri segretari/commissari di sezione”.