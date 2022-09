Guido Crosetto tra i fondatori di Fratelli d’Italia è tra i primi nel partito, insieme a Lollobrigida, a commentare i risultati delle elezioni politiche. “I dati sono eloquenti, gli italiani hanno deciso di dare fiducia a Giorgia Meloni. Non tutti, ma una grossa parte”. Crosetto dice poi di non essere preoccupato dai risultati sotto il 10% di Lega e Forza Italia. “La coalizione ha retto ed è una coalizione legittimata dal risultato e non è tempo per giochetti politici, ma è tempo di rimboccarsi le maniche – e conclude con una preoccupazione – la legge di bilancio va mandata in Europa entro il 16 di ottobre e l’attuale governo sembra intenzionata a non farla, per cui il governo successivo avrebbe un giorno per farla. Io penso che nei prossimi giorni serve un’interlocuzione tra i due governi”.