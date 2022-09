Sono 10.008 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars Cov 2 in Italia e 32 i morti. In aumento il tasso di positività che segna +15,2%. Secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio i tamponi processati sono 65.697 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 15,2%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, 130 in totale e 5 in più di ieri e i ricoveri (+140) che arrivano a 3.461. Gli attuali positivi in Italia sono 427.432, il totale dei casi da inizio pandemia è di 22.313.612, mentre il numero delle vittime da inizio pandemia sale a 176.912.

L’indice di contagio Rt dell’epidemia di Covid-19 in Italia ha superato 1. Lo indicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti all’Rt elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, ma con tecniche che permettono di avere valori più aggiornati. La progressiva risalita dell’indice di contagio Rt osservata nelle ultime settimane in Italia, ha portato ora il valore al di sopra della soglia epidemica di 1. I fisici, epidemiologici e statistici del sito CovidTrends indicano che l’indice equivalente all’Rt, chiamato Covindex, è attualmente pari a 1,2; il sito CovidStat dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica il valore 1.04 (intermedio fra 1.08 e 1.00).