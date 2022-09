Protesta in Francia contro l’abuso dei jet privati. Alcuni attivisti di Extiction Rebellion hanno bloccato per un’ora l’ingresso di un terminal dell’aeroporto di Parigi-Le Bourget, uno degli scali più utilizzati in Europa per i viaggi privati e d’affari. “Non possiamo più permetterci di avere queste emissioni considerando i disastri climatici che si stanno verificando”, ha spiegato Chalou, lo pseudonimo utilizzato dal portavoce dell’associazione che si batte contro il surriscaldamento globale e il cambiamento climatico. Il sit-in è durato circa un’ora, prima che la polizia sgomberasse l’edificio.