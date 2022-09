“Io in disimpegno? Ma quale disimpegno, sono carico come una mina“. Ha risposto così, con una battuta, Enrico Letta, ospite degli studi di Mentana a L’Ultima Parola. Il segretario del Pd è stato intervistato poco dopo il comizio di chiusura della campagna elettorale in piazza del Popolo a Roma, la stessa location del comizio di chiusura del centrodestra. “Eravamo tantissimi, più degli altri” ha detto il leader del Pd. Ma le immagini dell’evento mostrano una piazza piena a metà, proprio come quella di Meloni del giorno prima