Con il suo scooter Tiziano Siviero si trovava tra Porto Azzurro e Capoliveri, su una strada provinciale dell’Isola d’Elba, quando è stato travolto da un’auto. Le condizioni del 64enne ex campione del mondo di rally sono apparse subito molto gravi: come racconta il Corriere della Sera, prima è stato portato in ospedale a Portoferraio, poi con l’elisoccorso a Cisanello dove è stato operato d’urgenza.

L’incidente è avvenuto mercoledì 21 settembre a un incrocio e, secondo una prima ricostruzione, l’auto coinvolta stava superando gli altri veicoli che si erano fermati allo stop quando ha centrato Siviero sul suo scooter. Uno scontro violento, il 64enne è stato sbalzato sull’asfalto a circa dieci metri di distanza.

Siviero ha vinto per due volte il titolo mondiali di rally, nel 1988 e nel 1989, da copilota di Miki Biason, quando dominarono il campionato a bordo della Lancia Delta Integrale.