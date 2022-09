Anche Giorgia Meloni, come quasi gli altri leader di partito, ha pubblicato sui propri profili social un breve video con l’appello al voto e le indicazioni per indicare correttamente la preferenza per Fratelli d’Italia. Meno di 15 secondi in cui Meloni dà un consiglio anche a chi non ha intenzione scegliere il suo partito: “Se non vuoi votare Fratelli d’Italia cancella il simbolo sulla scheda con una croce“. L’intento è senza dubbio ironico, anche se rischia di prestarsi a qualche fraintendimento