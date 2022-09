È stato messo in stato di fermo il fratello della donna trovata morta in casa a Signa, in provincia di Firenze. L’accusa è di omicidio, che sarebbe avvenuto questa mattina, 21 settembre, al termine di una lite per motivi economici.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’uomo si è allontanato da casa propria già la sera del 20 settembre e la moglie ne ha denunciato la scomparsa. Il cinquantenne, stando a quanto riferito dalla donna, era andato via di casa per trascorrere qualche giorno insieme alla sorella.

I parenti hanno cercato da subito di rintracciare i due fratelli, ma senza successo. Nessuna risposta al telefono, la casa della vittima era chiusa e sembrava vuota. Il 50enne è stato rintracciato questa mattina in un capanno vicino al proprio appartamento, poco dopo c’è stato il ritrovamento della sorella nella casa di via Don Minzoni.