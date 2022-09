Il suo fac-simile ha cominciato a girare da qualche settimana sui social. Il motivo? Serafino Nappi, candidato della Lega alla Camera in Campania, è un grande sostenitore del condono edilizio. E non ha timore a rivendicarlo, visto che nei suoi volantini elettorali promette a chiare lettere: “Condono edilizio subito“. Avvocato, professore di diritto del Lavoro all’Università di Napoli, Nappi è consigliere regionale e coordinatore del Carroccio a Napoli. Negli interventi video che compaiono in rete, Nappi parla di un “condono edilizio di necessità“, cioè una sorta di supersanatoria sulle case abusive: argomento che – soprattutto al Sud Italia – è un tema sempre presente a ogni campagna elettorale.

Ma che cos’è il condono di necessità? “Ci sono centomila case abusive – dice Nappi – per buttarle a terra c’è bisogno di circa tre miliardi di euro. Tre miliardi per distruggere, non per costruire. Poi bisogna trovare un posto dove mettere montagne di detriti: dove potrebbe mai collocarsi tutta questa roba? Infine resta un problema da un punto di vista umano: dove facciamo dormire cinquecentomila persone rimaste senza casa? E allora dico io, oggi in Campania c’è bisogno di uno stop a questa situazione. Stop agli abbattimenti casuali“. Va detto che Nappi è coerente nelle sue promesse elettorali. Già alle elezioni del 2018, quando correva con Forza Italia, andò a La7, intervistato da Myrta Merlino a L’aria che tira, a rivendicare: “Viva il condono edilizio? Sì, certo”.