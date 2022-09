La curva dei contagi da Covid in Italia torna a salire: sono 28.395 i nuovi casi registrati martedì 20 settembre, frutto di 207.434 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che arriva al 13,7%. Si tratta di oltre 5mila positivi in più rispetto a martedì scorso, con un aumento anche nel trend settimanale: tra lunedì e oggi sono 36.654 i contagi registrati, nei primi due giorni della scorsa settimana erano stati 29.576. Per ritrovare un inizio di settimana con un tale numero di nuovi casi bisogna tornare alla fine di agosto.

Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 60 morti oggi, contro i 31 decessi di ieri. Sono in leggera crescita anche i positivi ricoverati in area medica: due in più rispetto a lunedì (ieri è stato registrato un +73) e un totale di 3.495. In terapia intensiva invece i numeri sono ancora in discesa: dopo il -6 di lunedì, oggi il calo è di appena una unità, con 16 ingressi giornalieri. In totale nei reparti di rianimazioni sono 150 i posti letto occupati da pazienti con il Covid.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.197.658. Gli attualmente positivi sono 414.067, rispetto a ieri 13.155 in meno. Dimessi e guariti sono 21.606.922 (+41.480) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.669.