“La Pianura Padana è la regione più inquinata d’Europa. Migliaia di padani muoiono ogni anno per garantire il lavoro e quindi il reddito di cittadinanza per chi non lavora. Guardate che il Nord non ce la fa più”. A dirlo è stato l’ex ministro della Giustizia, Roberto Castelli, che è intervenuto a L’Aria che tira, su La7, alla vigilia del raduno della Lega di Pontida. Castelli ha militato a lungo nella Lega Nord di Umberto Bossi, ricoprendo per quattro legislature l’incarico di senatore e per due quello di deputato. È stato ministro della Giustizia per due volte, e per una volta viceministro alle Infrastrutture. Nel 2013 ha annunciato il suo addio alla “politica attiva”. Le parole di Castelli, sui social, sono diventate un meme.

Video La7