Se le partite fossero tutte alle ore 15, sembrerebbe una domenica d’altri tempi. Invece saranno spalmate per tutto l’arco della giornata. E va detto che non è neanche male, perché prima della sosta per le nazionali la Serie A offre finalmente una serie di incroci degni di attenzione. È ancora la settima giornata, ma arriveranno già le prime risposte decisive, quanto meno per capire quale sarà la situazione a inizio ottobre, quando comincerà un altro tour de force lungo un mese e mezzo.

Il calendario mette di fronte infatti le prime 6 della classifica. Si parte con Udinese–Inter, con i friulani di Sottil davanti ai nerazzurri e distanti solo un punto dalla vetta della classifica. Per la squadra di Simone Inzaghi è la prova del “tre”: dopo le due vittorie contro Torino e Viktoria Plzen, serve un altro successo per dimostrare che le difficoltà sono alle spalle e soprattutto non perdere ulteriore terreno da Milan, Napoli e Atalanta, attualmente in testa. I bergamaschi tra l’altro devono giocare all’Olimpico contro la Roma, che a sua volta sogna il sorpasso. La squadra di Gasperini ha il vantaggio di non avere impegni infrasettimanali, ma Mourinho nel frattempo ha ritrovato Zaniolo e il miglior Dybala.

Il piatto forte a San Siro in serata: Milan e Napoli di domenica sera non è solo un duello al vertice che mette sul piatto tre punti pesanti, ma anche un primo banco di prova per dare delle indicazioni chiare su come potrebbe svilupparsi la stagione dei campioni d’Italia e di un club attrezzato per far sognare in grande la propria tifoseria. Per il tecnico rossonero, Stefano Pioli, è una “sfida scudetto che si deciderà su pochissimi punti”, mentre per Luciano Spalletti è un “esame di laurea”, più che mai indicativo per capire la propria forza e fare un altro pieno di autostima dando una piccola spallata al campionato. La gara promette spettacolo. Le altre da dietro sono pronte ad approfittare di ogni passo falso.

Ecco il programma della domenica di Serie A: orari e tv

Udinese-Inter 12:30 (Dazn e Sky)

Cremonese-Lazio 15:00 (Dazn)

Fiorentina-Verona 15:00 (Dazn)

Monza-Juventus 15:00 (Dazn)

Roma-Atalanta 18:00 (Dazn)

Milan-Napoli 20:45 (Dazn)