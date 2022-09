La terra trema a Taiwan. Alle 14.44 locali – le 08.44 italiane – di oggi, domenica 18 settembre, una scossa di magnitudo 6.9 ha colpito l’isola. In particolare è stato segnalato il crollo di almeno un edificio a Yuli, cittadina a 250 km a sud della capitale Taipei. Si tratta di un edificio che ospitava un minimarket al piano terra, ma per il momento non si ha notizia di vittime, come fa sapere la Central News Agency taiwanese. In immagini trasmesse dalle televisioni si vedono persone correre verso l’edificio, crollato in una nuvola di polvere.

Danni segnalati anche a Dongli: un treno è deragliato mentre era fermo alla stazione, colpito da un pezzo di cemento caduto dalla pensilina soprastante. I 20 passeggeri a bordo sono stati evacuati. È stata revocata l’allerta tsunami per il Giappone, inizialmente diramata dopo il terremoto.