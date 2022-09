Un uomo di 39 anni di origine marocchina è morto annegato stanotte, 18 settembre, nella piscina di un hotel a Brisighella, in provincia di Ravenna. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, l’uomo stava partecipando a una festa con alcuni amici. A un certo punto, poco dopo la mezzanotte, hanno visto il corpo dell’uomo galleggiare dentro la piscina. Sulle dinamiche indagano ora gli inquirenti.