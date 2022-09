Ottantatré mila euro di bolletta da pagare entro il 6 ottobre. Davide Bellitteri, imprenditore di Marsala, comune del Trapanese, legge la cifra che deve versare per un mese di fornitura di energia elettrica e accusa un malore, finendo al pronto soccorso. “Non vedevo più nulla”, ha dichiarato, “non avevo mai provato una sensazione del genere”.

Per l’ultima bolletta aveva pagato 8.800 euro, dieci volte meno rispetto a quella ricevuta questo mese. “È impensabile”, ha commentato Bellitteri, “non si può addebitare un costo così a una attività”. L’imprenditore ha dato mandato a un avvocato di ottenere una spiegazione per questa fattura a cinque cifre. “Dal primo ottobre chiuderemo. In inverno con i riscaldamenti per noi sarebbe insostenibile continuare. Per cosa lavoriamo? Saranno mesi durissimi per tutti, imprenditori e dipendenti, immagino saranno a rischio anche le tredicesime se non si prenderanno provvedimenti immediati”, ha concluso Bellitteri.