Come annunciato, nella notte un fronte freddo è transitato sul Trentino con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco. I valori di precipitazione maggiori si sono registrati sui settori meridionali e orientali, con mediamente 20-30 millimetri ma valori molto maggiori localmente dove i temporali sono stati più intensi: si segnalano in particolare 75 millimetri a Storo e 69 millimetri a Tenno. Nelle valli nord-occidentali invece i quantitativi sono stati molto ridotti. Le nevicate hanno interessato soprattutto il territorio orientale della provincia. Sono caduti 1 o 2 centimetri di neve fino ai 2000 metri. Sopra i 2000 metri, nelle zone dei passi dolomitici, localmente sono caduti fino a 5-15 centimetri. In quota, sopra i 2500 metri sono caduti anche più di 20 centimetri di neve.