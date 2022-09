Cammina con un’andatura incerta Mario Balotelli mentre esce da un locale di Losanna, in Svizzera. Ai suoi fianchi due persone lo sorreggono per non farlo cadere. Il video che immortala il calciatore italiano, a poche settimane dall’inizio della sua avventura al Sion, non fa ben sperare i tifosi. Anche perché dalla serata in questione Supermario non si è più presentato agli allenamenti. Tutto regolare, dice l’allenatore del club svizzero Paolo Tramezzani. Il motivo dell’assenza sarebbe legato a una cura antibiotica in corso di svolgimento per l’attaccante che ha lasciato in fretta e furia i turchi dell’Adana Demirspor nell’ultima sessione di mercato, dopo il duro litigio con il tecnico Vincenzo Montella.

Anche il presidente del Sion, Christian Constantin, rassicura i tifosi: “Martedì è andato dal medico che gli ha diagnosticato la bronchite. Deve finire il ciclo prima di tornare”. Poi aggiunge: “Mario ha ancora molto lavoro da fare. Lo sappiamo tutti. Ma può anche festeggiare una vittoria. Lo abbiamo fatto anche noi bevendo un drink o due”. Sicuramente Balotelli non giocherà la partita di Coppa di Svizzera in casa del Rapperswil-Jona, prevista per domani, 17 settembre. Potrà così approfittare della sosta internazionale per provare a ritornare in forma.

Immagine in evidenza d’archivio